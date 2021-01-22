Латыпов — о 50-м месте в индивидуальной гонке: горы оказались сильнее, не смог справиться

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмен показал 50-й результат, допустив четыре промаха.
«Ощущения, конечно, не очень. Был близок здесь к хорошему выступлению, всё шло неплохо до последнего рубежа. Но горы оказались сильнее, не смог справиться. Не знаю, почему так происходит. Вроде всё там, а идёт промах. Усталость скопилась за всю гонку, и не смог справиться с последним рубежом, не удалось потерпеть.
Тремора не было, всё контролировал, подошёл поспокойнее, сделал плотную изготовку. Всё было идеально — и такая плохая стрельба. Так бывает.
Лыжи сегодня работали отлично. После таких обидных промахов тяжело собраться на последний круг, но я понимал, что надо работать и бороться за очки. Буквально отбросил все негативные мысли и поработал. Хотя горы здесь не дают выложиться на сто процентов, тебя сдерживают», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
- 22 января 2021
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