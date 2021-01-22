Логинов: не связывалась ли местная полиция? Мне они до сих пор телефон не вернули

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Не было ли задачи поквитаться с Антхольцем? Да нет. У меня была задача хорошо выступить на этих гонках, отработать трассу от нуля до ста процентов.



Не связывалась ли местная полиция? Мне они до сих пор телефон не вернули. Честно говоря, не владею информацией, есть ли у них планы на этот счёт. Ничего моего они не вернули», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 22 февраля 2020 года в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира в Италии прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией тренера биатлониста. Впоследствии на россиян завели уголовные дела.