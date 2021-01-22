Черезов: можно сказать, что Антхольц – одно из самых приятных и любимых мест Логинова

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону.
«Очень радует победа Логинова. Начался этот год с того, что ребята радуют нас своими результатами, видна положительная динамика. Это внушает хороший здоровый оптимизм, тем более впереди чемпионат мира. Прогресс виден и у девчонок, и у ребят. Вчера девчонки замечательно выступили.
У спортсменов бывает, что есть такие места, стадионы, трассы, где больше внутреннего комфорта. И так как Саша Логинов в прошлом году выиграл в Антхольце золотую медаль чемпионата мира и сейчас выиграл индивидуальную гонку, то можно сказать, что Антхольц – одно из его самых приятных и любимых мест. Видно, что по скорости он ещё уступает. Но результат налицо – первое место. Будем верить, что дальше и его результаты, и результаты всей команды будут только расти. Ждём радостных положительных эмоций от нашей команды», – сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
- 22 января 2021
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