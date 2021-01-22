Видео: церемония награждения победной для Логинова индивидуальной гонки на 7-м этапе КМ

В «твиттере» Международного союза биатлонистов (IBU) было опубликовано видео с церемонии награждения после индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), победителем которой стал россиянин Александр Логинов.

Видео доступно на официальной странице IBU в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это первая победа российского биатлониста с февраля 2020 года, когда он стал чемпионом мира. В ходе гонки спортсмен, не допустивший ни одного промаха, не избежал падения, в результате которого сломал палку.

Второе место в индивидуальной гонке занял представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Тройку призёров замкнул французский биатлонист Кентен Фийон Майе.