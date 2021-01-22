Бабиков: чувствую себя лучше, чем в Оберхофе, но со стрельбой оплошал немного

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмен показал 51-й результат, допустив три промаха.
«На втором рубеже не справился со стрельбой. Пришло облако, и на „стойке“ плохо видел мишени. Всё равно надо было закрывать, оплошал немного.
Стрельцов сделал мушку побольше? А у меня мушка нерегулируемая. Я в принципе стреляю с достаточно большой мушкой, так что не было в этом необходимости. Тем более мы стартовали, а облака не было. Я так понял, оно на несколько минут пришло, только часть спортсменов попала на него. Кто-то справился, кто-то нет.
Была рабочая гонка. Где-то чуть мышцы подводили. Но движение вперёд, однозначно. Сейчас чувствую себя лучше, чем в Оберхофе. Думаю, всё будет хорошо.
Логинова пока не видел. Поздравляю всех с долгожданной победой», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
- 22 января 2021
-
18:25
-
18:25
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:02
-
17:46
-
17:44
-
17:40
-
17:34
-
17:31
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:07
-
16:56
-
16:50
-
16:38
-
16:37
-
16:28
-
16:12
-
15:00
-
14:15
-
13:52
-
13:40
-
13:00
-
12:49
-
11:26
-
11:11
-
11:00
-
10:49