Бабиков: чувствую себя лучше, чем в Оберхофе, но со стрельбой оплошал немного

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмен показал 51-й результат, допустив три промаха.

«На втором рубеже не справился со стрельбой. Пришло облако, и на „стойке“ плохо видел мишени. Всё равно надо было закрывать, оплошал немного.



Стрельцов сделал мушку побольше? А у меня мушка нерегулируемая. Я в принципе стреляю с достаточно большой мушкой, так что не было в этом необходимости. Тем более мы стартовали, а облака не было. Я так понял, оно на несколько минут пришло, только часть спортсменов попала на него. Кто-то справился, кто-то нет.



Была рабочая гонка. Где-то чуть мышцы подводили. Но движение вперёд, однозначно. Сейчас чувствую себя лучше, чем в Оберхофе. Думаю, всё будет хорошо.



Логинова пока не видел. Поздравляю всех с долгожданной победой», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».