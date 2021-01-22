Юрий Каминский назвал состав мужской эстафеты на этапе КМ в Антхольце

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский назвал состав команды на эстафетную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Первый этап побежит Антон Бабиков, второй Матвей Елисеев, третий – Александр Логинов, четвёртый – Эдуард Латыпов.

«Первый этап — Бабиков, второй — Елисеев, третий — Логинов, четвёртый — Латыпов. Сомнения есть всегда, погода трудная, высота. У всех есть сложности. Надеемся, те, кто сейчас неудачно выступил, выйдут из ямы и всё будет нормально.

Сегодня Бабиков начал очень неплохо. Но, видимо, переоценил себя, свои возможности, где-то лишнего закислился. Поэтому неудачно для себя стрелял", — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Логинов выиграл индивидуальную гонку, безупречно отстреляв на четырёх огневых рубежах. Бабиков с тремя промахами был 51-м, Латыпов допустил четыре ошибки в стрельбе и стал 50-м. Елисеев первый старт в Антхольце пропускал.

Напомним, что Логинов и Латыпов в такой последовательности завершают уже третью эстафетную гонку. Елисеев после эстафеты в Оберхофе, где также бежал второй этап, говорил о желании вернуться на первый.

Эстафетная гонка начнётся 23 января в 17:05 мск.