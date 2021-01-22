Логинов более двух минут проиграл Й. Бё на лыжне в индивидуальной гонке КМ в Антхольце

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё был самым быстрым на лыжне в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.
Ставший вторым по скорости немец Бенедикт Долль уступил лидеру Кубка мира 48,4 секунды. Третьим по этому показателю стал норвежец Йоханнес Дале.
В гонке Бё с четырьмя промахами стал 10-м, Долль с пятью ошибками на рубеже — 26-м, Дале с четырьмя – 27-м.
Самым быстрым из россиян стал победитель индивидуальной гонки Александр Логинов. Он показал 19-ю скорость, отстав от Бё-младшего на 2 минуты 9,7 секунды.
Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. Лыжный ход
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 42.36,7
2. Бенедикт Долль (Германия) — отставание 48,4
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +1.18,5…
19. Александр Логинов (Россия) — +2.09,7…
24. Эдуард Латыпов (Россия)— +2.24,4…
29. Евгений Гараничев (Россия)— +2.32,0…
47. Кирилл Стрельцов (Россия)— +3.20,6…
65. Антон Бабиков (Россия)— +4.16,5…
94. Илья Гаврилов (Россия) — +8.13,5.
- 22 января 2021
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