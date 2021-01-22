Самуэльссон: Логинов — не мой любимчик. Было бы веселее, если бы победил кто-то другой

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Он не мой любимчик Было бы веселее, если бы победил кто-то другой», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Это первая победа российского биатлониста с февраля 2020 года, когда он стал чемпионом мира. В ходе гонки спортсмен, не допустивший ни одного промаха, не избежал падения, в результате которого сломал палку.

Второе место в индивидуальной гонке занял представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Тройку призёров замкнул французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Негативно о победе Логинова высказалась также Хелена Экхольм.