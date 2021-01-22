Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Российские биатлонисты сохранили пятое место в Кубке наций после первой гонки в Антхольце

Российские биатлонисты сохранили пятое место в Кубке наций после первой гонки в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Мужская сборная России по биатлону сохранила за собой пятое место в Кубке наций после индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Лидируют по-прежнему норвежцы, вторыми идут французы, третьими – немцы.

Напомним, победителем индивидуальной гонки стал россиянин Александр Логинов, второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, бронзовую медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе.

В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов страны могут выйти на старт личных гонок в следующем сезоне.

Биатлон. Кубок наций. После 13 гонок
Мужчины

1. Норвегия – 5136.
2. Франция – 4533.
3. Германия – 4418.
4. Швеция – 4339.
5. Россия – 4200.
6. Австрия – 3752.

Статистика Кубка мира
Есть долгожданное золото России в биатлоне! Почему победа не только радует, но и тревожит
Александр Логинов упал, сломал палку, но стрелял безупречно. А соперники ошибались.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021