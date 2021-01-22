Российские биатлонисты сохранили пятое место в Кубке наций после первой гонки в Антхольце

Мужская сборная России по биатлону сохранила за собой пятое место в Кубке наций после индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Лидируют по-прежнему норвежцы, вторыми идут французы, третьими – немцы.



Напомним, победителем индивидуальной гонки стал россиянин Александр Логинов, второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, бронзовую медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе.



В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов страны могут выйти на старт личных гонок в следующем сезоне.



Биатлон. Кубок наций. После 13 гонок

Мужчины



1. Норвегия – 5136.

2. Франция – 4533.

3. Германия – 4418.

4. Швеция – 4339.

5. Россия – 4200.

6. Австрия – 3752.

Есть долгожданное золото России в биатлоне! Почему победа не только радует, но и тревожит Александр Логинов упал, сломал палку, но стрелял безупречно. А соперники ошибались.