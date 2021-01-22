Экс-тренер сборной Хованцев прокомментировал победу Логинова в индивидуальной гонке

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Логинов провёл отличную гонку. Хорошая, уверенная стрельба. Ходом пока немного не хватает до того уровня, где он обычно находится. Думаю, у него есть время до чемпионата мира, если они им правильно распорядятся с Касперовичем, чтобы подвестись в гораздо лучшем состоянии. Александр в плане высоты идёт постоянно вверх – Оберхоф, Антхольц. Здесь ему функционально гораздо тяжелее выдерживать скорость. То, что он справился со стрельбой, – это очень здорово накануне чемпионата мира. По результатам других наших ребят видно, что Александр показывает не свою скорость – ходом и Латыпов, и Гараничев бежали близко с Логиновым. Не знаю, где они планируют провести подготовку к чемпионату мира. Но должны разобраться. Поклюка не в первый раз в истории проводит чемпионат мира.
Почему традиционно успешно выступаем в Антхольце? В Антхольце прежде всего остальные дают нам больше шансов лучше выступить при хорошей стрельбе. Когда идёт тяжёлое функциональное напряжение, стрельба у нас лучше. Даже если брать прошлогодний чемпионат мира, когда у нас девушки имели по три промаха. Если бы они делали на один промах меньше, то все приезжали бы в призёрах. Думаю, что и в Поклюке мы должны собраться и выступить. Поклюка на высоте, там наши тоже всегда хорошо стреляли», – сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
- 22 января 2021
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