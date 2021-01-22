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Александр Логинов: мне очень жаль. Хотел бы, чтобы отец это видел

Александр Логинов: мне очень жаль. Хотел бы, чтобы отец это видел
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Что касается церемонии награждения без зрителей, я думаю, зрители понимают сложившуюся ситуацию. Надеюсь, им доставляет радость то, как организаторы стараются сделать хотя бы так.

Спасибо болельщикам, что поддерживаете нас. Мы всегда стараемся показывать максимум. Вчера у девчонок почти получилось побывать на подиуме. И я рад, что сегодня мы показали достаточно высокий результат.

Почему у меня не радостные глаза? Мне очень жаль… Хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Это тяжело. Думаю, он очень рад этой победе", — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Шипулин — Логинову: твой папа всё видит и тобой гордится. Впереди ЧМ, так держать, мужик!
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