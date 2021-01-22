Александр Логинов: мне очень жаль. Хотел бы, чтобы отец это видел

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Что касается церемонии награждения без зрителей, я думаю, зрители понимают сложившуюся ситуацию. Надеюсь, им доставляет радость то, как организаторы стараются сделать хотя бы так.

Спасибо болельщикам, что поддерживаете нас. Мы всегда стараемся показывать максимум. Вчера у девчонок почти получилось побывать на подиуме. И я рад, что сегодня мы показали достаточно высокий результат.



Почему у меня не радостные глаза? Мне очень жаль… Хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Это тяжело. Думаю, он очень рад этой победе", — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».