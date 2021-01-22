Тарьей Бё — о Йоханнесе: ему не нравится, когда его обыгрывают мальчишки из нашей сборной

Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, как его брат Йоханнес Бё отреагировал на неудачное выступление в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). После гонки Йоханнес не стал общаться с журналистами.

«Разговаривал с ним и понял, что он разочарован. Он думал, что золото уже у него в кармане, поэтому промахнулся. Ему не нравится, когда его обыгрывают мальчишки из нашей сборной», — приводит слова Тарьея Dagbladet.

Судя по всему, Тарьей говорил о 23-летнем Стурле Холм Легрейде, который занял второе место в индивидуальной гонке и является ближайшим преследователем лидирующего Йоханнеса в общем зачёте Кубка мира.

Ходом Бё опередил победившего россиянина Александра Логинова более чем на две минуты, однако побороться за победу в индивидуальной гонке норвежцу помешали четыре промаха. В результате Йоханнес занял лишь 10-е место.