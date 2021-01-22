Губерниев: это победа, которую мы ждали. Мы видели слёзы Логинова, он её заслужил

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Это победа, которую мы ждали. Мы видели слёзы Логинова, он заслужил эту победу. Труднейший для него декабрь, труднейший январь, потеря близкого человека. Но Саша выступает, продолжает быть лидером команды. Он огромный молодец, мы все очень за него рады.



В этом году совершенно заметно, что вся команда идёт по нарастающей к чемпионату мира. Я рассчитываю, что мы в каждой гонке продолжим бороться за медали. Но главное для нас – чемпионат мира», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.