Победа Логинова и провал Й. Бё на рубежах. Видеообзор индивидуальной гонки на 7-м этапе КМ

Сегодня, 22 января, на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Александр Логинов.

Это первая победа российского биатлониста с февраля 2020 года, когда он стал чемпионом мира. В ходе гонки спортсмен, не допустивший ни одного промаха, не избежал падения, в результате которого сломал палку.

Посмотреть видео можно на канале IBU TV в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второе место в индивидуальной гонке занял представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд, тройку призёров замкнул французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Ещё один россиянин, Евгений Гараничев, показал 14-й результат, остальные российские спортсмены — вне топ-50.