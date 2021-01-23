Касперович: верю и верил в Логинова всегда, потому он очень способный и талантливый

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал победу спортсмена на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Накануне, 22 января, Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км.

«Тренер обязан и должен верить в своего спортсмена. Я верю и верил в Сашу всегда, потому что это действительно очень способный, талантливый спортсмен. Очень здорово, что получилась гонка, что он отстрелялся на ноль. Вы же видели, что он недовыбросил гильзу, и она застряла там, потом поломка палки — это всегда вышибает спортсмена.

Я рад, что у него всё получилось. Это придаст спортсмену уверенности, и, надеюсь, всё должно сложиться к чемпионату мира нормально. Я всегда ставлю основной задачей выступления на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, олимпийских играх», — цитирует Касперовича «РБК».