Васнецова, Куклина, Гараничев и Халили вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Пресс-служба Союза биатлонистов России объявила состав сборной России на чемпионат Европы, который будет проходить с 27 по 31 января в городе Душники-Здруй (Польша).

Состав российской команды выглядит следующим образом.

Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.

Тренер — Сергей Коновалов.

Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.

Тренер — Сергей Белозёров.

В программе соревнований у мужчин и женщин — индивидуальные и спринтерские гонки, пасьют, а также смешанные эстафеты.

С 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения) пройдёт чемпионат мира.