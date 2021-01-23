Польховский — о Куклиной и Гараничеве: участие в ЧЕ не означает пропуск ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал обнародование состава команды на чемпионат Европы, который стартует в Польше 27 января.

Польховский подчеркнул, что попадание в состав не означает, что эти биатлонисты пропустят чемпионат мира, который будет проходить в феврале в Поклюке (Словения). В состав сборной России были включены Лариса Куклина и Евгений Гараничев. Они входят в заявку команды, выступающей на Кубке мира.

«Участие в чемпионате Европы не означает пропуск чемпионата мира. Посмотрим на состояние спортсменов. Гараничев пробежит несколько гонок и обязательно вернется. Остальных для подготовки к чемпионату мира будем добирать по итогам чемпионата Европы», — цитирует Польховского ТАСС.