Васильев: Миронова испугалась лидерства

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги женского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонку выиграла француженка Жулия Симон, россиянка Светлана Миронова стала шестой. Она лидировала перед заключительным огневым рубежом, но допустила два промаха и в итоге завершила гонку на шестом месте.
«Это биатлон. Он и состоит из таких моментов. Кто может до конца дотерпеть и додержать заявленный ритм и уровень борьбы, тот и выигрывает. В противном случае нужно уходить в лыжные гонки. На последнем рубеже Миронова испугалась лидерства. Тем более почувствовала после трех попаданий — вот оно всё, близко. А когда спортсмен начинает задумываться об этом, всё, сразу промах. Так и получилось, к сожалению.
Если в целом оценивать выступление россиянок в этой гонке, то рисунок красивый. Уже можно о чём-то говорить и на что-то надеяться», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
- 23 января 2021
-
17:10
-
17:00
-
16:34
-
16:33
-
16:28
-
16:27
-
16:22Васильев: Миронова испугалась лидерства Эксклюзив
-
16:18
-
16:03
-
15:49
-
15:06
-
14:09
-
13:58
-
12:22
-
11:44
-
11:23
-
11:02
-
10:22
-
09:43
-
09:34
-
09:11
- 22 января 2021
-
22:26
-
19:11
-
18:56
-
18:48
-
18:30
-
18:25
-
18:25
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:02
-
17:46
-
17:44