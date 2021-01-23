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Васильев: Миронова испугалась лидерства

Васильев: Миронова испугалась лидерства
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги женского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонку выиграла француженка Жулия Симон, россиянка Светлана Миронова стала шестой. Она лидировала перед заключительным огневым рубежом, но допустила два промаха и в итоге завершила гонку на шестом месте.

«Это биатлон. Он и состоит из таких моментов. Кто может до конца дотерпеть и додержать заявленный ритм и уровень борьбы, тот и выигрывает. В противном случае нужно уходить в лыжные гонки. На последнем рубеже Миронова испугалась лидерства. Тем более почувствовала после трех попаданий — вот оно всё, близко. А когда спортсмен начинает задумываться об этом, всё, сразу промах. Так и получилось, к сожалению.

Если в целом оценивать выступление россиянок в этой гонке, то рисунок красивый. Уже можно о чём-то говорить и на что-то надеяться», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

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