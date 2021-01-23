Старший тренер сборной России Шашилов подвёл итоги женского масс-старта в Антхольце

Старший тренер женской сборной России Юрий Шашилов подвёл итоги масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонку выиграла француженка Жулия Симон, россиянка Светлана Миронова стала шестой. Она лидировала перед заключительным огневым рубежом, но допустила два промаха и в итоге завершила гонку на шестом месте.

«Что подсказывали Мироновой перед решающей стрельбой? Она сама всё понимает, что тут подсказывать. Работай — и всё. Как получилось, так получилось. Шестое место — это тоже здорово. В следующий раз справится. Подходить первой к последнему огневому рубежу — это нормальное явление. Думаю, она просто поспешила. Хотелось быстрее уйти — нормальное явление. Надо справляться, конечно, если хочешь выиграть.

Нужна ли психологическая подготовка? Нет. Надо понимать, что ты должна выиграть, вот и все. Вряд ли Миронова уже думала, что медаль можно пощупать. Поговорим с ней.

Неудача Павловой? К этому надо прийти. Когда наши девушки видят всех лидеров здесь… Вспомните, откуда поднимались. А сейчас они могут соревноваться. Это захлёстывает. Это борьба. Конечно, это должно перерастать в качество.

Куклина провела хорошую гонку. На круги уходить не надо было, и она была бы в лидерах. Она это понимает. Даст бог, на чемпионате Европы будет медаль. Рассматриваем на чемпионат мира.

Опрашивал всех по поводу участия в чемпионате Европы, и как-то так решили. Это инициатива Куклиной, думаю. Нам в любом случае кого-то надо было отправлять для усиления команды. Ларе медаль не повредит. С Кайшевой поговорим. Не готов сказать, почему была низкая скорость.

Резюме гонки — есть над чем работать. Сейчас сбор перед чемпионатом мира. Попробуем чуть-чуть ещё подработать», — сказал Шашилов в эфире Матч ТВ.