Драчёв: в эстафете у девушек нет смысла экспериментировать

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением, каким должен быть состав на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. Там состоялся масс-старт. Светлана Миронова заняла шестое место, Евгения Павлова — 11-е, Лариса Куклина — 12-е, Ульяна Кайшева стала 22-й.

«В эстафете у девушек должны бежать все, кто сегодня участвовал в масс-старте. Нет смысла экспериментировать. Миронова, Павлова, Кайшева и Куклина — сильная команда. Мы видим положительную динамику. Наши вполне могут бороться с норвежками, шведками и немками. Самое главное — восстановиться. Сегодня была тяжёлая гонка», — сказал Владимир Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.