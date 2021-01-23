Драчёв: в эстафете у девушек нет смысла экспериментировать
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением, каким должен быть состав на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. Там состоялся масс-старт. Светлана Миронова заняла шестое место, Евгения Павлова — 11-е, Лариса Куклина — 12-е, Ульяна Кайшева стала 22-й.
«В эстафете у девушек должны бежать все, кто сегодня участвовал в масс-старте. Нет смысла экспериментировать. Миронова, Павлова, Кайшева и Куклина — сильная команда. Мы видим положительную динамику. Наши вполне могут бороться с норвежками, шведками и немками. Самое главное — восстановиться. Сегодня была тяжёлая гонка», — сказал Владимир Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Симон выиграла масс-старт в Антхольце, Миронова — шестая
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