Миронова объяснила промахи на последнем рубеже в масс-старте на этапе КМ

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Цветы — всегда приятно. Но я бы сказала, что это больше похоже на гербарий, чем на цветы.
Честно говоря, была очень спокойна, не думала так: „Ага, иду лидером, попаду сейчас — и выиграю“. Подходила на рубеж с такими мыслями, что отработаю правильно — и хорошо, сделаю это. Ну, чуть-чуть не получилось, сделаю в другой раз.
Наверное, впервые подошла к последнему огневому рубежу лидером на Кубке мира. Это на самом деле классное чувство. Когда с самого начала идёшь в группе лидеров, тратишь намного меньше сил, чем если догоняешь. Так гонка складывается гораздо интереснее.
Думаю, были нижние промахи. Четвёртый промазала и пятый нажала вдогонку, поторопилась с ним. Сложно сказать, почему так получилось. Не испытывала психологических трудностей, давления. Но произошли промахи», — сказала Миронова в эфире Матч ТВ.
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