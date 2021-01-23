Сборная России выиграла смешанную эстафету на втором этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева и Валерия Васнецова на 40 секунд опередили ближайших преследователей из сборной Франции, несмотря на то что Васнецова зашла на штрафной круг. Бронзовыми призёрами стали норвежцы, они забежали на два штрафных круга.

Отметим, что после мужских этапов россияне были третьими, отставания от французов на 10 секунд. Но после третьего этапа, на котором бежала Гореева, россияне выигрывали 54 секунды.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Арбер, Германия

Смешанная эстафета, 4x7,5 км

1. Россия – 1:22.52,8 (1 штрафной круг + 15 доппатронов).

2. Франция – отставание 40,3.

3. Норвегия — +1.06,7 (2+13).