Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Сборная России выиграла смешанную эстафету на втором этапе Кубка IBU в Арбере

Сборная России выиграла смешанную эстафету на втором этапе Кубка IBU в Арбере
Биатлон / Кубок IBU 0

Сборная России выиграла смешанную эстафету на втором этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева и Валерия Васнецова на 40 секунд опередили ближайших преследователей из сборной Франции, несмотря на то что Васнецова зашла на штрафной круг. Бронзовыми призёрами стали норвежцы, они забежали на два штрафных круга.

Отметим, что после мужских этапов россияне были третьими, отставания от французов на 10 секунд. Но после третьего этапа, на котором бежала Гореева, россияне выигрывали 54 секунды.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Арбер, Германия
Смешанная эстафета, 4x7,5 км

1. Россия – 1:22.52,8 (1 штрафной круг + 15 доппатронов).
2. Франция – отставание 40,3.
3. Норвегия — +1.06,7 (2+13).

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 2, Арбер, Германия
Смешанная эстафета 4x7,5
23 января 2021, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Россия
1:22:52.8
2
Франция
+40.3
3
Норвегия
+1:06.7
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021