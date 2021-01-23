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Бронзовый финиш Латыпова в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Видео

Бронзовый финиш Латыпова в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Видео
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов вновь подтвердил кредо финишёра. Латыпов принёс сборной России бронзовую медаль в мужской эстафете, опередив на последнем повороте к финишу немца Бенедикта Долля.

У сборной России эстафета начиналась просто блестяще. Бежавший за Россию на первом этапе Антон Бабиков показал безупречную стрельбу, но ходом отстал от норвежца Стурлы Холма Легрейда на 6,5 секунды. Матвей Елисеев на втором этапе использовал один дополнительный патрон и вывел Россию в лидеры. Александр Логинов отлично отстрелял на «лёжке», но после «стойки» зашёл на один штрафной круг. Логинов передал эстафету третьим с отставанием на 8,2 секунды. Латыпов едва ли не скопировал прохождение Александра, однако избежал штрафного круга.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

Российские биатлонисты могли добыть сразу два золота. Как же мы скучали по такой сборной!
Российский биатлон сейчас в таком порядке, что бронза в мужской эстафете нас только расстраивает.
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