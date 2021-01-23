Татьяна Акимова вошла в состав эстафетного квартета России на этапе КМ в Антхольце

Стал известен состав сборной России по биатлону на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Первой завтра, 24 января, на старт выйдет Евгения Павлова, которая передаст эстафету Татьяне Акимовой. Третий и четвёртый этапы уже традиционно доверены Светлане Мироновой и Ульяне Кайшевой.

Начало женской эстафетной гонки запланировано на 14:45 мск.

Напомним, ранее на этапе Кубка мира в Антхольце Павлова, Миронова и Кайшева, промахнувшись по два раза на четырёх огневых рубежах, вошли в топ-10 в индивидуальной гонке. В масс-старте Миронова была шестой, выбыв из борьбы за медали после двух промахов на последней «стойке».

Напомним, в состоявшейся сегодня, 23 января, мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце сборная России завоевала бронзовые медали.