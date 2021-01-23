Польховский объяснил промахи Логинова в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил, почему Александр Логинов зашёл на штрафной круг после «стойки» в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. До этого огневого рубежа сборная России лидировала, но в итоге заняла третье место.

«Так бывает, это же биатлон, тем он и интересен. Понятно, что из этой ситуации он сделает определённые выводы. Три выстрела были прекрасными, но затем он, видимо, упустил контроль и концентрацию. В итоге совершил ошибки, которые привели к тому, что ему пришлось зайти на штрафной круг.

Но это командная борьба, так что в любом случае поздравляю ребят и всю Россию с бронзовой медалью. Наконец-то четвёртые места мужского состава сборной России закончились и ребята поднялись на пьедестал почёта», — приводит слова Польховского ТАСС.