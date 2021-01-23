Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Логинов: Латыпов — молодец, справился. Верил в него

Логинов: Латыпов — молодец, справился. Верил в него
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как ждал окончания эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце.

Логинов ушёл на третий этап лидером и уверенно провёл «лёжку», увеличив преимущество. Однако на «стойке» Александру не хватило восьми патронов, чтобы закрыть пять мишеней, и он зашёл на штрафной круг. Эстафету Эдуарду Латыпову Логинов передал третьим с отставанием от лидера около 10 секунд. Латыпов едва не повторил прохождение предыдущего этапа, но сумел избежать штрафного круга, а на финише опередил немца Бенедикта Долля, вместе с которым уходил со стрельбища.

«Заключительную стрельбу Эдуарда не видел, но слышал по рации. Естественно, рассчитывал, что у него будет немного другая обстановка. Он мог бы даже с первой позиции спокойно бежать на финишный круг. Но получилось так. Однако Эдуард — молодец, справился. Верил в него. И ребята — молодцы, отлично прошли свои этапы», — сказал Логинов в эфире Матч ТВ.

Латыпов снова выдал шикарный финиш! «Дожал» немца и добыл первую медаль за два сезона
Даже со штрафным кругом сборная России сумела добраться до подиума.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021