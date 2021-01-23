Логинов: Латыпов — молодец, справился. Верил в него

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как ждал окончания эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце.

Логинов ушёл на третий этап лидером и уверенно провёл «лёжку», увеличив преимущество. Однако на «стойке» Александру не хватило восьми патронов, чтобы закрыть пять мишеней, и он зашёл на штрафной круг. Эстафету Эдуарду Латыпову Логинов передал третьим с отставанием от лидера около 10 секунд. Латыпов едва не повторил прохождение предыдущего этапа, но сумел избежать штрафного круга, а на финише опередил немца Бенедикта Долля, вместе с которым уходил со стрельбища.

«Заключительную стрельбу Эдуарда не видел, но слышал по рации. Естественно, рассчитывал, что у него будет немного другая обстановка. Он мог бы даже с первой позиции спокойно бежать на финишный круг. Но получилось так. Однако Эдуард — молодец, справился. Верил в него. И ребята — молодцы, отлично прошли свои этапы», — сказал Логинов в эфире Матч ТВ.