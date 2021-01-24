Йоханнес Бё: мне нужно снова стать «маленьким убийцей»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказал разочарование поражением от француза Эмильена Жаклена в борьбе за золото на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Последнее время было тяжело. Теперь нужно найти что-то ещё, чтобы снова войти в правильный режим. Накануне я получил хороший нагоняй от тренера Зигфрида Мазе. Теперь нужно снова стать «маленьким убийцей».
В прошлый раз мы тоже боролись, и я проиграл. В этот раз я пытался сделать все, что в моих силах, но снова проиграл. К сожалению, я не могу его победить. Меня это немного беспокоит», — приводит слова Бё NRK.
Накануне Бё-младший не попал на пьедестал почёта в индивидуальной гонке. Йоханес финишировал перед Александром Логиновым, у которого ходом выиграл 2 минуты, но при этом получил четыре минуты штрафа за промахи на огневых рубежах.
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