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Павлова: что было в голове на последней «стойке»? Как не умереть, наверное

Павлова: что было в голове на последней «стойке»? Как не умереть, наверное
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о собственном выступлении в масс-старте на этапе Кубка мира в Анхтольце (Италия). Павлова была в лидирующей группе перед последним огневым рубежом. Но после промахов она закончила гонку на 11-м месте.

«Что было в голове на последней «стойке»? Не умереть, наверное. Было крайне тяжелое состояние. Кажется, даже если бы отстреляла чисто, было бы тяжело побороться на последнем круге. Конечно, боролась бы, но по ощущениям… Работала как могла, но самочувствие не давало.

Что было самым сложным на трассе? Рваная работа с точки зрения темпа. Весь круг нужно за кем-то цепляться, лидеры идут то тихо, то ускоряются, нужно за ними добавлять», — цитирует Павлову Матч ТВ.

Павлова после индивидуальной гонки поблагодарила тренерский штаб за «колоссальную работу»
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