Сливко помогла сборной Тюменской области выиграть смешанную эстафету на этапе Кубка России

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В Красноярске на шестом этапе Кубка России по биатлону состоялась смешанная эстафета. Гонку выиграла сборная Тюмени, которую представляли Вадим Истамгулов, Вячеслав Малееф, Эмма Тимербулатова и Виктория Сливко. Команда преодолела дистанцию за 1 минуты и 23 секунды.

Второе место заняла команда Свердловской области в составе Кирилла Бажина, Алексея Шевченко, Алины Клевцовой и Антонины Кирсановой.

Тройку лучших замкнула команда Красноярского края (Евгений Крюков, Сергей Корастылев, Вероника Долгова, Екатерина Кулакова).

Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Красноярск

Смешанная эстафета

1. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Вячеслав Малееф, Эмма Тимербулатова Виктория Сливко) — 1:23.33,4 (1+13)

2. Свердловская область (Кирилл Бажин, Алексей Шевченко, Алина Клевцова, Антонина Кирсанова) — + 1.13,9 (2+10)

3. Красноярский край (Евгений Крюков, Сергей Корастылев, Вероника Долгова, Екатерина Кулакова) — + 4.58,4 (3+15).