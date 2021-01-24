Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Сливко помогла сборной Тюменской области выиграть смешанную эстафету на этапе Кубка России

Сливко помогла сборной Тюменской области выиграть смешанную эстафету на этапе Кубка России
Биатлон / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

В Красноярске на шестом этапе Кубка России по биатлону состоялась смешанная эстафета. Гонку выиграла сборная Тюмени, которую представляли Вадим Истамгулов, Вячеслав Малееф, Эмма Тимербулатова и Виктория Сливко. Команда преодолела дистанцию за 1 минуты и 23 секунды.

Второе место заняла команда Свердловской области в составе Кирилла Бажина, Алексея Шевченко, Алины Клевцовой и Антонины Кирсановой.

Тройку лучших замкнула команда Красноярского края (Евгений Крюков, Сергей Корастылев, Вероника Долгова, Екатерина Кулакова).

Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Красноярск
Смешанная эстафета

1. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Вячеслав Малееф, Эмма Тимербулатова Виктория Сливко) — 1:23.33,4 (1+13)
2. Свердловская область (Кирилл Бажин, Алексей Шевченко, Алина Клевцова, Антонина Кирсанова) — + 1.13,9 (2+10)
3. Красноярский край (Евгений Крюков, Сергей Корастылев, Вероника Долгова, Екатерина Кулакова) — + 4.58,4 (3+15).

Сборная ХМАО-Югры выиграла супермикст на этапе Кубка России в Красноярске
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021