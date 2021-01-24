Драчёв: эта победа позволит обрести уверенность. Цыплят по осени считают, а у нас — по ЧМ

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал победу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.
«На данный момент у нас неплохая женская команда. Мы с подъёмом в функциональной и стрелковый подготовке движемся к чемпионату мира. Радует, что девочки сумели справиться со стрельбой и преодолеть психологический рубеж борьбы за медали.
Отработали в тяжелейших условиях. Без подготовки в Антхольце всегда сложно. Когда, например, чемпионат мира проводят в Антхольце, это совсем другая ситуация. Но на этапе Кубка мира здесь всегда сложно. Видно, как у многих трясутся ноги и выпадает акклиматизация, но наши сумели справиться. Эта победа позволит обрести уверенность перед чемпионатом мира. Говорят, цыплят по осени считают, а у нас — по чемпионату мира», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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