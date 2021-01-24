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Васильев: чья это была прихоть — не допускать Акимову на Кубок мира?

Васильев: чья это была прихоть — не допускать Акимову на Кубок мира?
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением об эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Российская команда выиграла гонку.

«Сегодня всё сложилось. Минимальное количество дополнительных патронов. Главное, сработало то, что Акимову, наконец-то, перестали мариновать и привезли на Кубок мира. Её надо было давно уже привезти. Что это была за прихоть и чьё это было решение – не допускать одну из сильнейших спортсменок на Кубок мира?

Это просто безобразие! То, что она должна участвовать в эстафетах на чемпионате мира, – это вне всякого сомнения», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Васильев неоднократно призывал тренерский штаб включить Акимову в состав национальной команды. В эстафете Россию представляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульна Кайшева.

Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце
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