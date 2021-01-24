Васильев: Павловой надо задуматься, как вести гонку на первом этапе
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении российской биатлонистки Евгении Павловой в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Российская сборная выиграла эстафету. Россию представляли Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
«Все сегодня прошли свои этапы ровно и хорошо. Это в эстафетах и важно. Единственное, Павлова сегодня на первом этапе опять чуть не дрогнула, чуть не зашла на штрафной круг. Хотя умеет стрелять, но в нужный момент нервы треплет. Ей надо задуматься, как вести гонку на первом этапе», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
Ранее Васильев выразил негодование в связи с тем, что в сборную долго не вызывали Акимову.
Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце
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