Черезов: очень рад за всех девчонок, особенно за Кайшеву

Трёхкратный чемпион мира Иван Черезов поделился мнением о женской эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Российская команда выиграла гонку.
«Эстафета проходила в борьбе до самой финишной линии. Хочу поздравить всех девчонок, тренеров, сервис, весь персонал. Долгое время не могли никак заехать на пьедестал, а тут сразу золото. Очень рад за всех девчонок, особенно за Ульяну Кайшеву. Выдержать вот такую борьбу, когда вместе с соперницами идешь на каждом рубеже, борешься, совсем с небольшим отрывом уходя на финишный круг, – это очень высокое эмоциональное напряжение, и она с этим справилась.
Еще до начала трансляции, когда показывали профайл спортсменок, пролетела мысль, что это оптимальный состав на эстафету и по этапам, и конкретно по фамилиям», – сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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