Майгуров — об уголовном деле Логинова: к сожалению, процесс не завершён

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о ситуации с уголовным делом российского биатлониста Александра Логинова.

«В Антхольце никаких встреч с полицией проведено не было, но знаю достоверно, что этим вопросом до сих пор занимаются австрийские адвокаты. Они в контакте с итальянской полицией. К сожалению, процесс не завершён. Уверен, всё, что у нас изъяли, будет возвращено», — сказал Майгуров в эфире Матч ТВ.

Напомним, 22 февраля 2020 года в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира, который проходил в Антхольце (Италия), прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией тренера биатлониста. Впоследствии на россиян завели уголовные дела.