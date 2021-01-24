Тренер сборной России Шашилов: надо было пробовать Акимову в эстафете — это однозначно

Старший тренер женской сборной России Юрий Шашилов прокомментировал победу в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Эмоции положительные, радость — чрезмерная. Что-то получилось, что-то нет. Всех поздравляю, особенно болельщиков, которые в выходной день смотрели телевизор и, наверное, много переживали. Всем спасибо.
Надо было пробовать Татьяну в эстафете — это однозначно. Пробовали Ларису, надо было попробовать Татьяну. Татьяна справилась превосходно. Вопросы могут быть по расстановке этапов, но поживём — увидим.
Мы поговорим с Женей. Может, с Ульяной поменять. Но ещё время есть. Она умная и взрослая девочка, скажет сама.
Ульяна показала то, что могла показать. Сейчас передохнём, съездим в горы, акклиматизируемся и будем стараться добавить.
Увидим ли золотую четвёрку Антхольца на чемпионате мира? Наиболее вероятно. Кого ещё включим в команду? У нас ещё чемпионат Европы – посмотрим», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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