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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Антхольце, Логинов — 19-й

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Антхольце, Логинов — 19-й
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе. Бронзовым призёром стал словенец Яков Фак.

Российским биатлонистам гонка не удалась. Лучший из них Александр Логинов зашёл на четыре штрафных круга и стал 19-м. 0,3 секунды проиграл ему Эдуард Латыпов, промахнувшийся 5 раз.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 35.44,3 (1 промах).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – +31,3 (2).
3. Яков Фак (Словения) – +44,2 (1)…
19. Александр Логинов (Россия) – +1.48,6 (4)
20. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.48,9 (5)…
28. Матвей Елисеев (Россия) – +3. 17,8 (3)…
30. Евгений Гараничев (Россия) – +4.11,6 (7).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 7, Антхольц, Италия
Мужчины. 15 км Масс-старт
24 января 2021, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
35:44.3
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+31.3
3
Яков Фак
Словения
+44.2
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