Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Антхольце, Логинов — 19-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе. Бронзовым призёром стал словенец Яков Фак.

Российским биатлонистам гонка не удалась. Лучший из них Александр Логинов зашёл на четыре штрафных круга и стал 19-м. 0,3 секунды проиграл ему Эдуард Латыпов, промахнувшийся 5 раз.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 35.44,3 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – +31,3 (2).

3. Яков Фак (Словения) – +44,2 (1)…

19. Александр Логинов (Россия) – +1.48,6 (4)

20. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.48,9 (5)…

28. Матвей Елисеев (Россия) – +3. 17,8 (3)…

30. Евгений Гараничев (Россия) – +4.11,6 (7).