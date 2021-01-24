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Эмоции россиянок на пьедестале после победы в эстафете на этапе КМ в Антхольце. Видео

Эмоции россиянок на пьедестале после победы в эстафете на этапе КМ в Антхольце. Видео
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 24 января, в Антхольце (Италия) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка. Победу в ней одержала сборная России. В составе россиянок в эстафете приняли участие Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Российские биатлонистки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды.

Видео можно посмотреть на канале IBU World Cup в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второе место в итоге досталось национальной команде Германии. Немки отстали от сборной России на 11 секунд. Третьими к финишу пришли французские биатлонистки. Пробежав штрафной круг, они отстали от россиянок на 21,2 секунды.

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