Эмоции россиянок на пьедестале после победы в эстафете на этапе КМ в Антхольце. Видео

Сегодня, 24 января, в Антхольце (Италия) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка. Победу в ней одержала сборная России. В составе россиянок в эстафете приняли участие Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.



Российские биатлонистки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды.

Видео можно посмотреть на канале IBU World Cup в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второе место в итоге досталось национальной команде Германии. Немки отстали от сборной России на 11 секунд. Третьими к финишу пришли французские биатлонистки. Пробежав штрафной круг, они отстали от россиянок на 21,2 секунды.