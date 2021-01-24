«Ребята показали свой уровень». Драчёв — о провальной гонке россиян в масс-старте

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление россиян в масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Напомним, лучший результат среди российских биатлонистов показал Александр Логинов, который зашёл на четыре штрафных круга и стал 19-м. 0,3 секунды проиграл ему Эдуард Латыпов, промахнувшийся 5 раз.
«Гонка получилась показательной: лидеры проявили себя так, как нужно, — это относится к Бё и Майе. Удивил Яков Фак. Качественная стрельба всегда приносит результат, как это было в индивидуальной гонке у Александра Логинова. Наши сегодня не справились. Мы же понимаем, что, кроме Логинова, никто не может оказать конкуренцию лидерам. Вот такой у нас сейчас мужской биатлон. Имеем то, что имеем.
Я бы не сказал, что наши ребята расстроили — показали свой уровень, который есть на данный момент. С такой стрельбой нашим сложно будет конкурировать с мировыми лидерами. Есть проблески, но, к сожалению, кроме победы Логинова, нам противопоставить нечего», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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