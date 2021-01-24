Елисеев — о 28-м месте в масс-старте на этапе Кубка мира: в конце бросил бороться

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), где он финишировал 28-м. Лучший результат среди россиян показал Александр Логинов, который зашёл на четыре штрафных круга и стал 19-м. 0,3 секунды проиграл ему Эдуард Латыпов, промахнувшийся 5 раз.
«В конце бросил бороться, потому что уже нечем было. Вчера очень сильно выложился, залез в больший долг, чем мог себе позволить. Поэтому не восстановился к сегодняшней гонке.
План — дней пять спокойно работать, чуть более длительно. Потом уже надо начинать работать чуть более активно.
Не пугает ли результат? Нет. У меня здесь все дни довольно тяжёлое состояние, наверху. Но вчера смог собраться, на короткую гонку хватило. Это было понятно, потому и пропускал индивидуальную гонку», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
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