Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 17-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё укрепил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. На втором и третьем местах по-прежнему его соотечественники Стурла Холм Легрейд и Тарьей Бё, занявшие соответственно 14-е и 12-е места в гонке.
Лучший из россиян Александр Логинов, ставший 19-м в масс-старте, занимает 17-е место в общем зачёте Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт
После 15 гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 709.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 645.
3. Тарьей Бё (Норвегия) – 566.
4. Йоханнес Дале (Норвегия) — 545
5. Кентен Фийон Майе (Франция) – 506
6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 482…
17. Александр Логинов (Россия) – 347…
20. Матвей Елисеев (Россия) – 266…
23. Эдуард Латыпов (Россия) – 217.
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