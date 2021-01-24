Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Хорошо, что получили такую оплеуху». Губерниев — о выступлении россиян в масс-старте

«Хорошо, что получили такую оплеуху». Губерниев — о выступлении россиян в масс-старте
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении россиян в масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Напомним, лучший результат среди российских биатлонистов показал Александр Логинов, который зашёл на четыре штрафных круга и стал 19-м. 0,3 секунды проиграл ему Эдуард Латыпов, промахнувшийся 5 раз.

«Хорошо, что мы получили такую оплеуху в масс-старте. Ребята знают, что делать, тренеры соберутся, и на чемпионате мира мы будем бороться в каждой гонке за медали», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 35.44,3 (1 промах).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – +31,3 (2).
3. Яков Фак (Словения) – +44,2 (1)…
19. Александр Логинов (Россия) – +1.48,6 (4)
20. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.48,9 (5)…
28. Матвей Елисеев (Россия) – +3. 17,8 (3)…
30. Евгений Гараничев (Россия) – +4.11,6 (7).

«Русский биатлон вернулся на вершину». Губерниев — о победе сборной России в эстафете
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021