Немка Пройс, участвовавшая в эстафете в Антхольце, посетовала на проблемы со стрельбой

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс поделилась впечатлениями от выступления в женской эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Напомним, сборная Германии финишировала второй. Победу в эстафете одержали российские биатлонистки.



«Когда я подошла, ноги буквально начало трясти. Я постаралась собраться, но не вышло. Я просто не могла начать стрелять. Тогда я немного пригнулась. Да, я потеряла на этом время. Но если бы я начала стрелять раньше, было только хуже», — приводит слова Пройс Spiegel.



Биатлон. Кубок мира. Антхольц, Италия

Эстафета. Женщины



1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0+9)

2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрман, Франциска Пройс) — + 11,0 (0+6)

3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Жулия Симон) — + 21,2 (1+9).

Победа российских биатлонисток в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Видео