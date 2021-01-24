Немка Пройс, участвовавшая в эстафете в Антхольце, посетовала на проблемы со стрельбой

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс поделилась впечатлениями от выступления в женской эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Напомним, сборная Германии финишировала второй. Победу в эстафете одержали российские биатлонистки.
«Когда я подошла, ноги буквально начало трясти. Я постаралась собраться, но не вышло. Я просто не могла начать стрелять. Тогда я немного пригнулась. Да, я потеряла на этом время. Но если бы я начала стрелять раньше, было только хуже», — приводит слова Пройс Spiegel.
Биатлон. Кубок мира. Антхольц, Италия
Эстафета. Женщины
1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0+9)
2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрман, Франциска Пройс) — + 11,0 (0+6)
3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Жулия Симон) — + 21,2 (1+9).
- 24 января 2021
-
19:05
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:31
-
18:12
-
18:12
-
18:11
-
18:01
-
17:55
-
17:44
-
17:42
-
17:06
-
16:55
-
16:48
-
16:43
-
16:40
-
16:40
-
16:36
-
16:28
-
16:20
-
16:20
-
16:15
-
16:14
-
15:53
-
12:48
-
12:10
-
10:13
-
09:05
-
00:59
-
00:44
-
00:03
- 23 января 2021
-
22:53
-
21:52
-
21:08