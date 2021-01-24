Матыцин — о выступлении россиян на этапе КМ в Антхольце: мы долго ждали такого выступления

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил женскую сборную России по биатлону с победой в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), а также поделился мнением о выступлении россиян в целом.
«Поздравляю российских биатлонисток Евгению Павлову, Татьяну Акимову, Светлану Миронову и Ульяну Кайшеву с завоеванием золотых медалей в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Сборная России смогла удержать лидерство и вырвать золото у соперниц на последнем этапе в напряжённой борьбе.
Эта победа стала для нашей женской команды первой, одержанной на этапах Кубка мира с января 2019 года. Поздравляю с этим успехом тренеров и специалистов, работающих с нашей командой, а также Союз биатлонистов России.
Нынешний этап Кубка мира в Антерсельве стал пока самым успешным для россиян в этом сезоне. Александр Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке, мужская команда взяла бронзу в эстафете. Мы долго ждали такого выступления, были уверены, что упорная работа и тренировки принесут свои плоды. Эти результаты не только радуют российских болельщиков, но и дают нам надежду на успешное выступление сборной России на Чемпионате мира, который пройдёт в феврале в словенской Поклюке», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу минспорта.
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