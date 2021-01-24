Акимова объяснила причину единственного промаха в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала выступление в женской эстафетной гонке. Напомним, что победу в эстафете одержала сборная России. Помимо Акимовой в составе россиянок выступали Евгения Павлова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
«Настолько уверенно себя чувствовала? Первые круги мы работали с немкой, и меня сдерживали, вели по дистанции и говорили, чтобы я сильно не дергалась, и мы шли вместе. Финишный круг попробовала отработать, вышла вперёд, но Хеттич обогнала меня на спуске, так как сидела сзади в воздушном мешке.
Каково было на «стойке»? Да, из-за высоты здесь тяжело стрелять, чувствуется пульс, но я рада, что справилась. Причиной единственного промаха стал тяжёлый подход к рубежу», — приводит слова Акимовой «Матч ТВ».
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