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Расписание чемпионата Европы—2021 по биатлону в Польше

С 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй пройдёт чемпионат Европы по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Расписание соревнований

27 января

12:30 мск. Индивидуальная гонка, женщины.

16:15. Индивидуальная гонка, мужчины.



29 января

12:30. Спринт, женщины.

16:00. Спринт, мужчины.

30 января

12:30. Гонка преследования, женщины.

15:00. Гонка преследования, мужчины.



31 января

12:30. Супермикст.

15:00. Смешанная эстафета.

Состав сборной России

Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.



Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семён Сучилов, Карим Халили.