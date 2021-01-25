Расписание чемпионата Европы—2021 по биатлону в Польше

С 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй пройдёт чемпионат Европы по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Расписание соревнований
27 января
12:30 мск. Индивидуальная гонка, женщины.
16:15. Индивидуальная гонка, мужчины.
29 января
12:30. Спринт, женщины.
16:00. Спринт, мужчины.
30 января
12:30. Гонка преследования, женщины.
15:00. Гонка преследования, мужчины.
31 января
12:30. Супермикст.
15:00. Смешанная эстафета.
Состав сборной России
Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.
Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семён Сучилов, Карим Халили.
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