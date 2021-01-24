Павлова — о выступлении в эстафете: было настолько сложно, прошла сегодня на тоненького

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в женской эстафетной гонке. Напомним, что победу в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) одержала сборная России. Помимо Павловой в составе россиянок выступали Светлана Миронова, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.



«Было настолько сложно — снова било в ноги, начался тремор. «Стойка» здесь, в Антхольце, мне почему-то даётся очень тяжело, да и пристрелка была сегодня тяжёлая, успела всё в последний момент, не хватило времени. Вообще, прошла сегодня на тоненького. Старалась компенсировать стрельбу ногами, насколько это было возможно, особенно ошибки на «стойке».

Что в голове было, когда брала допы? Даже не могу объяснить, настолько сильный тремор был, что я не могла мишень в прицел поймать. Все трясётся из-за высоты, а не потому, что в голове сумбур. Да и сегодня почти все стреляли с ошибками, только Германия более-менее, но им попроще, они живут на высоте, а мы поднимаемся и спускаемся.

Понимала ли, что не всё потеряно, когда ушла пятой после «стойки»? Да, мне сказали, что я в девяти секундах, и я старалась максимально приблизиться, чтобы другим девушкам из команды было максимально комфортно идти с лидерами. Выдала всё, что было, после финиша немного полежала на снегу и затем пошла закатываться и кричать другим нашим девочкам», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».