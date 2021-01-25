Анфиса Резцова прокомментировала победу женской сборной России в эстафете в Антхольце

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала победу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Первое место заняла команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой.

«Честно говоря, эта победа была для меня неожиданной. Потому что девчонки не баловали нас успехами ни в этом сезоне, ни в прошлом. Конечно, очень отрадно, что наша четвёрка на первом месте. При этом все спортсменки очень хорошо отработали. Небольшое напряжение, правда, было, когда Миронова на „стоечке“ работала… Ульяна Кайшева — молодец. Последний круг она очень здорово отработала. И это тоже неожиданно. Потому что обычно скорость на последнем круге у нее западает. Что и говорить, девчонки очень порадовали», = цитирует Резцову сайт «Матч ТВ».

Резцова также оценила готовность данного состава к эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Квартет готов, но, к сожалению, не обкатывают нашу молодёжь. Сейчас уже, конечно, поздно что-то менять, но про запас надо было обкатывать по сезону и других спортсменов. У нас и раньше так было: есть четвёрка — ну и нормально. Так не должно быть. У нас есть неплохие спортсменки, которых тоже надо пробовать. Да, вроде на сегодняшний день наши девчонки хорошо готовы, но до Поклюки ещё две недели. Может, форма у кого-то из них спадет. Поэтому здесь всегда должна быть достойная замена. А вдруг кто-то из этой четвёрки выпадет? Упаси господь, конечно. Будем надеяться, что они выдержат свою форму до чемпионата мира. А так, конечно, все очень здорово, молодцы», — сказала Резцова.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.