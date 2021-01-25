Польховский объяснил, почему Акимову не вызывали на этапы Кубка мира в начале сезона

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил, почему Татьяну Акимову привлекли к выступлению в Кубке мира лишь к четвёртому этапу. Затем спортсменку включили в состав сборной на седьмой этап соревнований. Вчера, 24 января, Акимова в составе сборной России выиграла эстафету в Антхольце.
«Начало сезона получилось у Тани тяжёлым, поэтому не было никаких оснований вызывать спортсменку в основную сборную. Все эти мотания по внутренним стартам, Кубкам IBU, конечно же, выбивают спортсмена из колеи, и Тане в этом отношении пришлось нелегко, но, с другой стороны, есть общие критерии отбора в команду. Правильные они или неправильные — покажет время. Сейчас Акимова поедет вместе с основной командой на заключительный сбор в Поклюку и будет готовиться к чемпионату мира.
Расстановка на эстафету? Я бы назвал это пробой нашего основного варианта как мужской, так и женской четвёрок, но у нас остаётся и запасной вариант. Впереди чемпионат Европы, и я совершенно не исключаю, что в команду будут вызваны те, кто выступит наиболее удачным образом. Плюс будем смотреть по самочувствию, кто в каком состоянии находится перед тем или иным стартом. Перед эстафетами в том числе», — цитирует Польховского «RT на русском».
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