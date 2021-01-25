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Сергей Чепиков — о выступлении Логинова в эстафете: у всех бывают такие гонки

Сергей Чепиков — о выступлении Логинова в эстафете: у всех бывают такие гонки
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Команда в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.

«Гонка выдалась очень эмоциональной, поздравляю наших ребят с отличным результатом. Борьба была острой, по-настоящему мужской до последних километров. Чуть-чуть не хватило функциональной подготовки, чтобы показывать более высокие скорости. Но в принципе все ребята молодцы, отработали хорошо. Немного не получилось у Александра Логинова, у всех бывают такие гонки. В будущем, надеюсь, он тоже прибавит. А так — все молодцы, постарались и заслуженно забрали бронзовые медали», — приводят слова Чепикова «Известия».

Победу одержала сборная Франции, второе место заняла команда Норвегии.

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