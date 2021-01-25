Сергей Коновалов: Куклина сама выразила желание выступить на чемпионате Европы

Старший тренер резервной женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов рассказал об ожиданиях от чемпионата Европы, который пройдёт в польском городу Душники-Здруй с 27 по 31 января. В состав женской команды вошли: Лариса Куклина, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Валерия Васнецова.



«Тренеры основной команды решили усилить состав сборной на чемпионате Европы Ларисой Куклиной. Лариса сама выразила желание выступить на этом турнире. Конечно, наличие такой спортсменки в составе поможет молодым, она может подсказать что-то, объяснить.



Мы стартуем на чемпионате Европы индивидуальной гонкой. Поскольку в составе семь спортсменок, а бежать могут шестеро, то самую длинную гонку пропустит одна из наших юниорок. Пока преждевременно говорить, кто именно это будет. А что касается остальных гонок – будем смотреть по состоянию и самочувствию после индивидуалки.



Любой тренер является максималистом и стремится, чтобы команда показала максимальный результат. Мы ради этого и работаем. Я не являюсь исключением. Будем стремиться показать наилучший результат в Душники-Здруй. Уверен, что медали у нашей команды будут. Но больше ничего на эту тему не скажу», — цитирует Коновалова официальный сайт СБР.

Васнецова, Куклина, Гараничев и Халили вошли в состав сборной России на чемпионат Европы